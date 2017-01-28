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Никита Белов
28 Января, 2017 12:19
На станции Пермь-2 задержали подростков находящихся в розыске
Пермь, 28 Января - DIXINEWS.
26 января 2017 года, в вечернее время, около 20 часов, в ходе несения службы сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Пермского ЛО МВД России на транспорте, на перроне Горнозаводского направления станции Пермь-2 были замечены несовершеннолетние подростки, которые находились без сопровождения взрослых и ожидали электричку.
Стражами правопорядка подростки были задержаны и сопровождены в отделение по делам несовершеннолетних Пермского линейного отдела МВД России на транспорте для установления личности.
Полицейскими было установлено, что задержанные находится в розыске с 25 января 2017 года. Все трое подростков 2002-2003 года рождения, самовольно ушли из детского дома и примерно сутки находились в городе Перми. Как стало известно, со слов ребят, на вокзале они ждали электричку, чтобы поехать в город Чусовой и навестить бабушку одного из сбежавших подростков.
Сотрудниками пермского линейного отделения с несовершеннолетними ребятами провели профилактические беседы, а также осведомители инициаторов розыска. После чего, в сопровождении стражей порядка подростки были доставлены в детский дом.
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