Интернет-аудитория России перестала расти

В 2016 году совокупная интернет-аудитория в России не выросла. Об этом говорится в докладе исследовательской компании GfK. Согласно результатам исследования, число российских пользователей от 16 лет и старше осталось на уровне 2015 года и составило 84 миллиона человек (70,4 % от общего населения страны).

Тем не менее, в стране продолжает расти мобильная аудитория — в 2016 году этот показатель увеличился на 6 миллионов человек. Компания насчитала 56 миллионов российских пользователей в возрасте от 16 и старше, использующих мобильный интернет.

Прекращение роста интернета в России – интересная тенденция, особенно если учесть, что в последние годы наблюдался только рост. Этот рост замедлился в 2014 году, отсюда можно сделать предположение, что для многих россиян интернет не является чем-то жизненно важным. Поскольку в эти же годы произошло замедление роста онлайн-продаж в России, то это предположение становится еще более серьезным: интернет зависит от доходов семей и во многом используется для покупок. Снижение покупательской способности населения свидетельствует о том, что даже привлекательные цены в интернете уже не способны увеличить число покупателей и, следовательно, пользователей интернета.

Характерно, что программу ПАО «Ростелеком» по ликвидации цифрового неравенства в России поставили на паузу летом 2016 года вследствие недостатка финансирования. Использование интернета это сегодня один из основных признаков новой экономики, без которого невозможно дальнейшее развитие современного бизнеса и рынка. Тот факт, что в России еще в 2014 году существовало 6725 населенных пунктов, которые не имели физической возможности подключения к интернету, а 67 % семей с доходом менее 12 тысяч рублей не имели к нему доступа, серьезно тормозит развитие новых общественных и финансовых институтов в нашей стране. Хотя Россия входит в десятку стран по числу пользователей интернета, соотношение числа россиян к числу пользователей всё еще проигрывает развитым странам. Китай – 731 млн (население – 1.376 млрд человек), Индия – 350 млн (1.336 млрд), США – 277 млн (324.227 млн), Япония – 110 млн (126.534 млн), Бразилия – 110 млн (210.746 млн), Россия – 87,5 млн (146.544 млн), Германия – 72 млн (81.770 млн), Индонезия – 71 млн (262.594 млн), Нигерия – 70 млн (189.559 млн). В 2017 году, вследствие продолжающейся общей стагнации, также будет зафиксировано, скорее всего, отсутствие роста или же он будет несущественным.