|
Елена Малкова
27 Января, 2017 15:18
Порт Оля станет частью Каспийского транспортно-логистического комплекса
Астрахань, 27 Января - DIXINEWS.
Сегодня Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в рамках программы рабочей поездки в Астраханскую область посетил морской торговый порт Оля и осмотрел инфраструктуру объекта, сообщили в пресс-службе Минкавказа России.
Морской порт открыт для навигации круглый год и имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Возможности пассажиропотока около 500 человек в сутки, действует железнодорожная станция пропускной способностью 8 млн тонн. Через порт осуществляется транзит зерновых культур из Ставропольского края и Калмыкии, плодоовощной продукции, в основном, из Ирана, а также сжиженного газа.
Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов обсудил также с генеральным директором ОАО «Морской торговый порт Оля» Александром Мельниковым возможности и потенциал порта в структуре Каспийского транспортно-логистического комплекса. «Порт Оля имеет все необходимые мощности, чтобы стать неотъемлемой частью Каспийского транспортно-логистического комплекса. Очевидно, что сегодня они не используются в полной мере. Нам необходимо совместно продумать, как более эффективно и, главное, экономически выгодно задействовать созданную здесь инфраструктуру. Задача общегосударственная, и если мы централизуем возможности всех портов Каспийского бассейна, то увеличим рентабельность каждого из них», - отметил Одес Байсултанов.
Генеральный директор ОАО "Морской торговый порт Оля» Александр Мельников сообщил, что предоставит всю необходимую информацию о возможностях порта и предложит своё видение его развития в рамках Каспийского транспортно-логистического комплекса.
Сейчас на базе порта осуществляется снабжение судов продовольствием, пресной водой, а также имеется возможность для проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия