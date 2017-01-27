Порт Оля станет частью Каспийского транспортно-логистического комплекса

Сегодня Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в рамках программы рабочей поездки в Астраханскую область посетил морской торговый порт Оля и осмотрел инфраструктуру объекта, сообщили в пресс-службе Минкавказа России.

Морской порт открыт для навигации круглый год и имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Возможности пассажиропотока около 500 человек в сутки, действует железнодорожная станция пропускной способностью 8 млн тонн. Через порт осуществляется транзит зерновых культур из Ставропольского края и Калмыкии, плодоовощной продукции, в основном, из Ирана, а также сжиженного газа.

Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов обсудил также с генеральным директором ОАО «Морской торговый порт Оля» Александром Мельниковым возможности и потенциал порта в структуре Каспийского транспортно-логистического комплекса. «Порт Оля имеет все необходимые мощности, чтобы стать неотъемлемой частью Каспийского транспортно-логистического комплекса. Очевидно, что сегодня они не используются в полной мере. Нам необходимо совместно продумать, как более эффективно и, главное, экономически выгодно задействовать созданную здесь инфраструктуру. Задача общегосударственная, и если мы централизуем возможности всех портов Каспийского бассейна, то увеличим рентабельность каждого из них», - отметил Одес Байсултанов.

Генеральный директор ОАО "Морской торговый порт Оля» Александр Мельников сообщил, что предоставит всю необходимую информацию о возможностях порта и предложит своё видение его развития в рамках Каспийского транспортно-логистического комплекса.

Сейчас на базе порта осуществляется снабжение судов продовольствием, пресной водой, а также имеется возможность для проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.