Общество

Елена Малкова
27 Января, 2017 14:45

В Пермском крае приставы арестовали имущество магазина игрушек

Источник фото: ndn.info
Пермь, 27 Января - DIXINEWS.

В Прикамье судебные приставы в рамках принудительного взыскания задолженности арестовали тысячи плюшевых мишек, машинок и кукол, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

В отделе судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании долга в сумме, равной почти 1,5 млн рублей в пользу физического лица.

Женщина выплачивать задолженность не отказывалась, но долг погашала небольшими частями и нерегулярно. За полгода женщина выплатила лишь 30 тысяч рублей. При этом было установлено, что она занимается предпринимательской деятельностью. Согласно выписке из единого государственного реестра прав, у гражданки есть объект недвижимости — детский магазин «Игрушки», но это имущество находится в залоге у банка.

А сам товар, который находится в магазине, принадлежит должнице. Поэтому на имущество неплательщицы был наложен арест. В общей сложности было арестовано 4 349 позиций товара на сумму почти 655 тысяч рублей. Все игрушки упаковали и передали на ответственное хранение взыскателю. Сама предпринимательница впоследствии попыталась обжаловать действия пристава в судебном порядке, но суд отказал ей в исковых требованиях.

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