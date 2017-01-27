В Самарской области состоится Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017

Основной дисциплиной спортивного мероприятия является курс-рейс - гонки с движением на ветер и под ветер.

Второй раз в России и впервые на Волге пройдет Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017 состоится в Тольятти с 20 по 26 февраля.

Основной площадкой для зимних соревнований станет покрытая льдом акватория Куйбышевского водохранилища.

Отличительной особенностью Чемпионата мира по версии WISSA является объединение любых конструкций, которые используют для передвижения энергию ветра. Именно поэтому в основную программу чемпионата вошли зимний виндсерфинг, сноукайтинг и крылья. Основной дисциплиной спортивного мероприятия является курс-рейс - гонки с движением на ветер и под ветер.

Дополнительными видами программы чемпионата в зависимости от погодных условий станут марафонские гонки и заезды на скорость. В этом году также в программу соревнований включен кайт-фристайл.

Как рассказала руководитель проекта SNOWKITERUSSIA Евгения Котлярова, уже поступили заявки от 176 райдеров из России, Эстонии, Франции, Украины, Чехии, Германии, Канады и Австралии.

Среди заявившихся на участие в чемпионате есть и знаменитый фристайлер Дидье Ботта из Франции и всемирно известный австралийский путешественник и благотворитель Чарльз Верб, который намерен установить рекорд и продержаться на льду акватории Куйбышевского водохранилища под парусом в течение 24 часов.