Общество

Елена Малкова
27 Января, 2017 13:32

В Ростове-на-Дону 500 дней до начала ЧМ-2018 отметят флешмобом

В Ростове-на-Дону отметят 500 дней до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Источник фото: expert17.ru
Ростов-на-Дону , 27 Января - DIXINEWS.

В Ростове-на-Дону отметят 500 дней до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Для жителей и гостей донской столицы 30 января пройдет несколько праздничных мероприятий, приуроченных к этому событию.

В этот день на площади Советов будет установлен городской знак-указатель «Расстояния до 10 городов-организаторов ЧМ-2018». Знак выполнен в фирменном стиле Ростова-на-Дону и ЧМ-2018 и призван продемонстрировать единение городов-организаторов международного спортивного турнира, а также стать еще одной достопримечательностью Ростова-на-Дону.

Ростовская область станет первым регионом, где появится такой знак.

После установки знака-указателя будет организован тематический флешмоб «500 дней», когда кандидаты в волонтеры от Ростовской области выстроятся в число «500». А в небо запустят светодиодные воздушные шары в цветах флага России.

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