Общество

Елена Малкова
27 Января, 2017 12:46

В селе Одесское Омской области появился крытый каток

В Одесском появился крытый каток.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 27 Января - DIXINEWS.

В селе Одесское Омской области появился новый спортивный объект, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В 2017 году в селе Одесское впервые пройдет зимняя областная спартакиада - XLVII областной сельский спортивно-культурный «Праздник Севера - Одесское-2017».

По традиции такие к таким масштабным соревнованиям в регионе готовятся основательно: проводятся серьезные мероприятия, в число которых входят реконструкция спортивных объектов или возведение новых.

Главная новинка в Одесском - крытый ледовый корт, на котором во время «Праздника Севера» пройдут соревнования по хоккею и шорт-треку. Официальное открытие спортивного объекта состоится 28 января.

Корт возведен на месте старой хоккейной коробки, которая находилась на территории стадиона имени олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. Новый спортивный объект появился в рамках реализации федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», где есть пункт о строительстве малобюджетных объектов шаговой доступности. Полная стоимость спортивного объекта составляет 17,8 млн. рублей. Из них 13,5 млн. - это федеральные средства, чуть более 2 млн. - муниципальные и 2 млн. - областные. В общую сумму проекта входит не только стоимость самого катка, но и эскизного проекта, геосъемки, а также подготовка фундамента и другие работы.

XLVII областной сельский спортивно-культурный «Праздник Севера - Одесское-2017» пройдет с 24 по 26 февраля. Зимняя областная спартакиада в Одесском состоится впервые. Ранее в этом райцентре проходили только летние праздники «Королева спорта» - в 1987 и 2005 годах.

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