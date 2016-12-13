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Елена Малкова
27 Января, 2017 12:06
В Новосибирске новый сервис поможет обменять путёвку в детский сад
Новосибирск, 27 Января - DIXINEWS.
В Новосибирске заработал новый сервис для родителей дошколят – обмен путёвками в детские сады через Муниципальный портал, сообщает пресс-служба мэрии.
Информационный сервис разработан департаментом связи и информатизации и департаментом образования мэрии города Новосибирска. Новый сервис доступен на муниципальном портале Новосибирска.
Теперь родителям дошколят предоставляется возможность разместить свой вариант обмена путёвки в детский сад в разделе «Образование» (http://portal.novo-sibirsk.ru/obr/default.aspx), где есть пункт «Обмен путёвками» (http://portal.novo-sibirsk.ru/obr/obmen.aspx).
Как сообщают «Новосибирские новости», в разделе опубликована полезная справочная информация, инструкция, как работать с сервисом, поисковик, с помощью которого система выдаёт информацию о наличии или отсутствии подходящих вариантов.
В разделе также можно управлять своими заявками. Если обмен путевками происходит в границах одного района, то по данному вопросу работают специалисты отдела образования администрации того района, в котором находится детский сад. Если поменяться надо на детский сад из другого района, то работать начинают специалисты департамента образования администрации Новосибирска.
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