Власть

Виктор Казеев
27 Января, 2017 11:56

Арбитраж: ПАО «Т Плюс» нарушило сроки присоединения дома к сетям теплоснабжения

Арбитражный суд Пермского края подтвердил факт административного нарушения при подключении к сетям теплоснабжения.
Источник фото: ekaterinburg.sro-pravda.ru
Пермь, 27 Января - DIXINEWS.

Арбитражный суд Пермского края подтвердил факт административного нарушения со стороны ПАО «Т Плюс» при подключении к сетям теплоснабжения многоквартирного дома по адресу город Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 36Б.

Суд также постановил, что за допущенное нарушение тепловики обязаны выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

С жалобой на действия «Т Плюс» в УФАС России по Пермскому краю обратился застройщик - ООО «Правый берег».

В январе 2015 года между ним и «Т Плюс» был заключен договор о подключении дома к тепловым сетям. Срок исполнения договора составил 18 месяцев. Но по истечению указанного срока ПАО «Т Плюс» свои обязанности не исполнило. «Т Плюс» объяснило срыв сроков отсутствием разрешения на размещение тепловой сети от администрации Перми. Однако с заявлением на размещение сети «Т Плюс» обратилось в администрацию города лишь спустя 9 месяцев после заключения договора с ООО «Правый берег». А договор подряда на строительство тепловой сети «Т Плюс» заключило спустя 10 месяцев.

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