Происшествия

Елена Малкова
27 Января, 2017 11:12

В Красноярске УК оштрафовали за грызунов

Многоквартирные дома заселены синантропными грызунами.
Источник фото: doska.ru
Красноярск, 27 Января - DIXINEWS.

Жители многоквартирных жилых домов №№ 25, 28 по ул. Академгородок в г. Красноярске пожаловались на наличие грызунов в местах общего пользования, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По указанным обращениям Управлением Роспотребнадзора по региону проведены административные расследования в отношении организации ФГУП «ЖКХ КНЦ СО РАН».

В ходе расследований были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. А речь идет о том, что не были организованы мероприятия по защите домов от проникновения грызунов. А именно: управляющая организация не установила металлические сетки в местах выхода вентиляционных отверстий подвальных помещений в вышеуказанных МКД.

По результатам экспертизы, проведенной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», было установлено, что указанные многоквартирные дома заселены синантропными грызунами. При нормативе 0,5 особи на 1000 кв.м., выявленный показатель (1,5 и 3,2 особи грызунов на 1000 кв.м. соответственно) превышает эпидемиологически приемлемый уровень в 3,2 и 6,4 раза соответственно.

В отношении ФГУП «ЖКХ КНЦ СО РАН» возбуждены дела об административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ. Управляющую организацию оштрафовали на общую сумму в 20 тысяч рублей. Также управляющая организация должна устранить выявленные нарушения.

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