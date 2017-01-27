Общество

Елена Малкова
27 Января, 2017 10:38

На Кремлевской набережной Казани состоится закрытие новогодней площадки

«Сказочный городок» обновит декорации и сменит тематику.
Источник фото: kzn.ru
Казань, 27 Января - DIXINEWS.

29 января состоится закрытие новогодней площадки на Кремлевской набережной, сообщает пресс-служба администрации Казани.

В этот день для казанцев пройдут проводы главного героя зимних праздников Деда Мороза.

Главный волшебник страны в этот день обойдет свои владения, примет участие в фотосессии со всеми желающими, а после отправится на волшебном паровозе на историческую родину – в Великий Устюг.

В феврале «Сказочный городок» обновит декорации и сменит тематику. Обновления казанцы увидят уже с 10 февраля. На набережную вернутся Аллея влюбленных, стена признаний и волшебное дерево. Кроме того, появятся новые световые инсталляции и фотозоны. В городке также останутся ясли, мастерская, киношар, сноутюбинговые горки и детская площадка.

Стоит отметить, что Кремлевская набережная пользовалась большой популярностью среди жителей и гостей Казани. С момента открытия в декабре площадку развлечений посетили почти 400 тысяч человек.

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