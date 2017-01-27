Экономика

Елена Малкова
27 Января, 2017 10:10

Екатеринбург по количеству объектов торговли лидирует среди городов-миллионников России

Столица Урала продолжает лидировать среди городов-миллионников России по обеспечению населения торговыми объектами.
Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 27 Января - DIXINEWS.

Столица Урала по количеству объектов торговли продолжает лидировать среди городов-миллионников России, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В Екатеринбурге в 2016 году появилось еще 96 объектов торговли. Их общая площадь составила 117 тысяч кв. метров.

Показатель обеспеченности торговыми площадями на тысячу населения в Екатеринбурге показал прирост и на сегодня составляет 1 тысячу 442 кв. метра. Так, столица Урала продолжает лидировать среди городов-миллионников России (которые не являются субъектами РФ), по обеспечению населения торговыми объектами и площадями.

В Комитете по товарному рынку администрации города Екатеринбурга, оценивая работу новых городских объектов торговли, отмечают целый ряд новшеств, сопутствующих их деятельности. Речь идет об удобных крытых и вместительных паркингах для транспорта, эскалаторах и траволаторах, эффективных системах кондиционирования воздуха, доступности для маломобильных граждан, продуманной навигации, наличии штрихкодирования товаров, системе самообслуживания и наличии дополнительных бытовых и финансовых услуг.

Также в Комитете отметили, что муниципалитет уральской столицы продолжает повышать и контролировать планку качества обслуживания покупателей и потребителей услуг в сфере торговли и бытового обслуживания.

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