В Воронежской области бывшая глава поселения осуждена за махинации

В Хохольском района бывшая глава поселения осуждена за махинации с земельными участками, сообщает прокуратура Воронежской области.

26 января Хохольским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 61-летней бывшей главы Архангельского сельского поселения.

Она признана виновной в совершении сразу нескольких преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления); по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства) и по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Как стало известно, в период с 2009 по 2014 год бывшая глава в обход закона распоряжалась земельными участками. Она вносила ложные сведения в постановления, изданные предыдущим главой, о выделении земельных участков. Так она предоставляла возможность разным лицам, а также и себе, оформить землю в собственность. При этом какие-либо законные основания для этого отсутствовали.

Суд, учитывая возраст и состояние здоровья, приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Бывшей главе запретили занимать должности в органах власти и местного самоуправления на 3 года.