Общество

Елена Малкова
27 Января, 2017 07:42

К весне общественный транспорт Волгограда перейдет на единое расписание

Согласованность графиков движения сократит до минимума ожидание общественного транспорта пассажирами.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 27 Января - DIXINEWS.

К весне городской транспорт перейдет на единое расписание, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Согласованность графиков движения всех видов общественного транспорта сократит до минимума время ожидания автобусов, троллейбусов и трамваев. Это позволит сделать еще более удобной и быстрой пересадку между маршрутами.

Корректировка общего расписания пассажирских перевозок в настоящее время продолжается при участии всех основных транспортных предприятий города и будет завершена к весне этого года.

Единое расписание – один из элементов новой комплексной транспортной схемы. В рамках КТС основу маршрутной сети составят 15 автобусных маршрутов (8 действующих маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП №7», и 7 новых, которые обеспечит ООО «Волгоградский автобусный парк»), 13 трамвайных, 9 троллейбусных. Из семи новых муниципальных маршрутов 4 уже работают, еще 3 начнут действовать 1 февраля.

Внедрение новой КТС вместе с повышением качества обслуживания пассажиров даст возможность разгрузить основные улицы Волгограда путем планомерной замены на опорных маршрутах автобусов малого класса вместительным комфортабельным и безопасным транспортом.

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