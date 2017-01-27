Общество

Елена Малкова
27 Января, 2017 07:21

В Челябинске работники трамвая отметили двойной юбилей

В Челябинске в честь 85-летия трамвайного движения и полувекового юбилея трамвайного депо № 2 состоялось торжественное мероприятие.
Источник фото: cheladmin.ru
Челябинск, 27 Января - DIXINEWS.

В Челябинске в честь 85-летия трамвайного движения и полувекового юбилея трамвайного депо № 2 работники отрасли получили почетные грамоты и благодарности, сообщает пресс-служба мэрии.

26 января, с двойным праздником водителей, кондукторов, диспетчеров, сварщиков, электромонтеров контактной сети, представителей службы подвижного состава поздравил глава города Евгений Тефтелев. В торжественном мероприятии по такому случаю приняли участие около 300 человек.

Идея о запуске в Челябинске трамвая появилась в начале прошлого века. Пятого января 1932 года жители Челябинска услышали первый трамвайный звонок. Так в городе появился новый вид транспорта – электрический трамвай. Новый пассажирский транспорт курсировал от улицы Карла Маркса до железнодорожного вокзала. Так ознаменовался новый виток в развитии промышленного города.

Глава города отметил, что электротранспорт будет в дальнейшем развиваться, совершенствоваться, будут расширяться маршруты.

На сегодняшний день протяженность трамвайных путей в Челябинске составляет 218 километров, на которых работает 14 маршрутов.

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