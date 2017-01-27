Власть

Елена Малкова
27 Января, 2017 06:40

Владимир Путин наградил учителя из Уфы

Педагог из Уфы Лиза Агадуллина - единственный в регионе «Народный учитель Российской Федерации».
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 27 Января - DIXINEWS.

Владимир Путин наградил учительницу из Уфы, сообщает пресс-служба мэрии.

26 января в Екатерининском зале Кремля Президент России вручил государственные награды и дипломы о присвоении почетных званий более чем 30 россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

Столь высокой награды была удостоена учитель МАОУ «Лицей №42» Октябрьского района Уфы Лиза Агадуллина. Педагогу из Башкирии присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации». Стоит отметить, что учитель из Уфы - единственный педагог в регионе, удостоенный столь высокого звания.

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