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Елена Малкова
27 Января, 2017 06:40
Владимир Путин наградил учителя из Уфы
Уфа, 27 Января - DIXINEWS.
Владимир Путин наградил учительницу из Уфы, сообщает пресс-служба мэрии.
26 января в Екатерининском зале Кремля Президент России вручил государственные награды и дипломы о присвоении почетных званий более чем 30 россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.
Столь высокой награды была удостоена учитель МАОУ «Лицей №42» Октябрьского района Уфы Лиза Агадуллина. Педагогу из Башкирии присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации». Стоит отметить, что учитель из Уфы - единственный педагог в регионе, удостоенный столь высокого звания.
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