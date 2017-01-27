Спорт

Елена Малкова
27 Января, 2017 06:07

В Санкт-Петербурге отметили лучших спортсменов

В Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту состоялось чествование петербургских спортсменов и тренеров.
Источник фото: gov.spb.ru
Санкт-Петербург, 27 Января - DIXINEWS.

26 января в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту состоялось чествование лучших спортсменов и тренеров, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Спортсмены и их тренеры были отмечены за высокие результаты на соревнованиях международного уровня.

Председатель профильного ведомства Павел Белов вручил Благодарности Комитета мастерам и их тренерам.

В этот день награды получили серебряные призеры чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу, который состоялся в ноябре 2016 года в Сочи, в дисциплине «Формейшн-микст» Наталья Козлова, Наталия Мухина, Кристина Голотенко, Алексей Николаев, Дмитрий Левко, Виталий Воронович, их тренеры Алексей и Наталья Ушаковы, Станислав Яницкий и Ростислав Тихонов. Наград были удостоены и чемпионы Европы по кикбоксингу (ноябрь 2016 года, Афины – Греция) Татьяна Пономарева и Юрий Конников, их спортивные наставники Игорь Петров, Дмитрий Логуненков и другие.

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