Алексей Жарич: Проект «За работу!» помогает в трудоустройстве

Корпорация УВЗ и «Комсомольская Правда-Урал» продлили реализацию совместного проекта «За работу!», сообщает KM.RU. Проект - путеводитель по рынку труда «За работу!» - стартовал в Свердловской области 1 июля 2015 года.

И еще в течение целого года проект будет помогать жителям Урала в поиске работы. Надо сказать, что за время реализации проект стал действительно популярным.

На протяжении полугода ежемесячный спецвыпуск «КП-Урал» публикует вакансии и полезные статьи о поиске работы. На страницах ежемесячника появляются ответы на вопросы «Горячей линии», и спецвыпуск с тиражом более чем 28 тысяч экземпляров раскупается по всему региону.

Благодаря спецвыпуску «КП-Урал» сотни людей уже нашли подходящую работу, а советы специалистов, которые публикуются на страницах путеводителя, действительно помогли многим.

«Проект «За работу!» помогает найти хорошо оплачиваемую работу в своем городе, соседних муниципалитетах, - рассказывает статс-секретарь, заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич. По его словам, путеводитель может стать отличным помощником в вопросе открытия собственного дела, а также подсказать, на какую помощь со стороны государства можно рассчитывать.

На сегодня проект «За работу!» стал единой системой информирования и консультирования жителей области по самым актуальным вопросам трудоустройства.

Такой проект непременно должен был появиться в регионе, высказывают свое мнение создатели путеводителя. А необходимость проекта они объясняют тем, что оптимизация и автоматизация производственных процессов высвобождает рабочую силу, а появление новых площадок и рост промышленности поддерживают спрос на рабочие кадры.

«Сегодня Уралвагонзавод полностью загружен, нам нужны высококвалифицированные кадры, - говорит Алексей Жарич. - Однако общий курс на модернизацию производства, запуск роботизированных участков, а также оптимизация управленческого состава неминуемо приводит к высвобождению людей».

Издание «Комсомольская Правда» включилось в процесс и вместе с УВЗ создало площадку для знакомства читателей с новыми рабочими местами, условиями переезда, с информацией о смене сферы труда.

До этого проекта единой системы печатных СМИ, рассказывающих обо всех вакансиях региона, просто не существовало.

«Уникальность этого проекта в том, что его инициатором стал крупнейший работодатель – Уралвагонзавод, - подчеркивает уполномоченный представитель по регионам АО «ИД «Комсомольская Правда» Наталья Каменских. - С 2016 года «Комсомольской Правдой» на федеральном уровне запущен похожий проект «Есть работа», также призванный решать вопросы рынка труда».

Целью проекта стало создание информационного ресурса для стимулирования трудовой миграции населения и упрощения самого процесса поиска новой работы.

Высокий интерес со стороны читателей подтвердил актуальность проекта. Статьи с мнением экспертов, наличие полезной информации о профессиях, материалы о востребованности специалистов, о повышении квалификации, обучении оказали помощь многим жителям Урала в вопросе поиска работы.

Наибольшей популярностью пользуется рубрика «Вакансии». В ней можно найти информацию о наличии работы на предприятиях из Нижнего Тагила, Асбеста, Невьянска, Сухого Лога, Каменск-Уралького, Ирбита, Первоуральска, Серова и других городов.