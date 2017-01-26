Общество

Елена Малкова
26 Января, 2017 18:20

Алексей Жарич: Проект «За работу!» помогает в трудоустройстве

Высокий интерес со стороны читателей подтвердил актуальность проекта.
Источник фото: pravdoryb.info
Екатеринбург, 26 Января - DIXINEWS.

Корпорация УВЗ и «Комсомольская Правда-Урал» продлили реализацию совместного проекта «За работу!», сообщает KM.RU. Проект - путеводитель по рынку труда «За работу!» - стартовал в Свердловской области 1 июля 2015 года.

И еще в течение целого года проект будет помогать жителям Урала в поиске работы. Надо сказать, что за время реализации проект стал действительно популярным.

На протяжении полугода ежемесячный спецвыпуск «КП-Урал» публикует вакансии и полезные статьи о поиске работы. На страницах ежемесячника появляются ответы на вопросы «Горячей линии», и спецвыпуск с тиражом более чем 28 тысяч экземпляров раскупается по всему региону.

Благодаря спецвыпуску «КП-Урал» сотни людей уже нашли подходящую работу, а советы специалистов, которые публикуются на страницах путеводителя, действительно помогли многим.

«Проект «За работу!» помогает найти хорошо оплачиваемую работу в своем городе, соседних муниципалитетах, - рассказывает статс-секретарь, заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич. По его словам, путеводитель может стать отличным помощником в вопросе открытия собственного дела, а также подсказать, на какую помощь со стороны государства можно рассчитывать.

На сегодня проект «За работу!» стал единой системой информирования и консультирования жителей области по самым актуальным вопросам трудоустройства.

Такой проект непременно должен был появиться в регионе, высказывают свое мнение создатели путеводителя. А необходимость проекта они объясняют тем, что оптимизация и автоматизация производственных процессов высвобождает рабочую силу, а появление новых площадок и рост промышленности поддерживают спрос на рабочие кадры.

«Сегодня Уралвагонзавод полностью загружен, нам нужны высококвалифицированные кадры, - говорит Алексей Жарич. - Однако общий курс на модернизацию производства, запуск роботизированных участков, а также оптимизация управленческого состава неминуемо приводит к высвобождению людей».

Издание «Комсомольская Правда» включилось в процесс и вместе с УВЗ создало площадку для знакомства читателей с новыми рабочими местами, условиями переезда, с информацией о смене сферы труда.

До этого проекта единой системы печатных СМИ, рассказывающих обо всех вакансиях региона, просто не существовало.

«Уникальность этого проекта в том, что его инициатором стал крупнейший работодатель – Уралвагонзавод, - подчеркивает уполномоченный представитель по регионам АО «ИД «Комсомольская Правда» Наталья Каменских. - С 2016 года «Комсомольской Правдой» на федеральном уровне запущен похожий проект «Есть работа», также призванный решать вопросы рынка труда».

Целью проекта стало создание информационного ресурса для стимулирования трудовой миграции населения и упрощения самого процесса поиска новой работы.

Высокий интерес со стороны читателей подтвердил актуальность проекта. Статьи с мнением экспертов, наличие полезной информации о профессиях, материалы о востребованности специалистов, о повышении квалификации, обучении оказали помощь многим жителям Урала в вопросе поиска работы.

Наибольшей популярностью пользуется рубрика «Вакансии». В ней можно найти информацию о наличии работы на предприятиях из Нижнего Тагила, Асбеста, Невьянска, Сухого Лога, Каменск-Уралького, Ирбита, Первоуральска, Серова и других городов.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Омске у пассажиров возникают трудности с транспортными картами
Жительница Екатеринбурга выплатила троим детям алименты на 200 тысяч рублей
В Новосибирске в каждой библиотеке могут появиться кафе

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алексей Жарич: Проект «За работу!» помогает в трудоустройстве
Самара, 26 Января, 14:58.
Житель Самарской области незаконно получил 1 млн 200 тысяч рублей на покупку жилья
Ростов-на-Дону , 26 Января, 14:28.
В Ростовской области шахтерам выплатили 3.2 млн рублей
Омск, 26 Января, 14:03.
В Омске у пассажиров возникают трудности с транспортными картами
Москва, 26 Января, 13:12.
В России установлен рекорд по регистрации предметов в каталоге Музейного фонда
Екатеринбург, 26 Января, 12:47.
Жительница Екатеринбурга выплатила троим детям алименты на 200 тысяч рублей
Москва, 26 Января, 12:06.
ФТС России: вводится штраф за непредставление статистических форм
Новосибирск, 26 Января, 11:42.
В Новосибирске в каждой библиотеке могут появиться кафе
Нижний Новгород, 26 Января, 11:09.
Роспотребнадзор по Нижегородской области предупреждает об опасности малярии
Красноярск, 26 Января, 10:39.
Лучшие студенты Красноярского края получили именные стипендии
Казань, 26 Января, 07:02.
Средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 6 %
Екатеринбург, 26 Января, 06:49.
Суд арестовал земельный участок Александра Новикова
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия