Криминал

Елена Малкова
26 Января, 2017 14:58

Житель Самарской области незаконно получил 1 млн 200 тысяч рублей на покупку жилья

Прокуратура проверила исполнение требований законодательства в ходе исполнения федеральной целевой программы.
Источник фото: dixinews.ru
Самара, 26 Января - DIXINEWS.

В Алексеевском районе по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошеннического получения гражданином социальной выплаты на покупку жилья.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.

Житель Алексеевского района в сентябре 2014 года обратился в местную администрацию с просьбой включить его и членов его семьи в состав участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» на период до 2020 года». Заявитель обязался исполнить условия участия в данной программе. По условиям данной целевой программы гражданин обязан работать в сфере сельского хозяйства не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты.

Через бюджет района в конце 2014 года через бюджет района заявителю была предоставлена социальная выплата на семью из 3-х человек для покупки жилья в размере 1 млн 218 тысяч рублей.

Прокуратура Алексеевского района провела проверку исполнения требований законодательства в ходе исполнения федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» на период до 2020 года».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что заявитель предоставил в администрацию района фиктивный трудовой договор от 19 августа 2014, который якобы был заключен с ООО «Богатовский». На самом деле, на данном предприятии он никогда не работал, тем самым нарушив условия указанной целевой программы.

В результате в конце декабря 2016 года в отношении жителя Алексеевского района возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

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