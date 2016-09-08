В Ростовской области шахтерам выплатили 3.2 млн рублей

В Ростовской области продолжаются выплаты шахтерам «Кингкоула», сообщает пресс-служба регионального правительства.

ОАО «Региональная корпорация развития» по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева продолжила выплаты задолженности по зарплате сотрудникам ГК «Кингкоул».

24 января, произведено 250 выплат на общую сумму 3,2 млн рублей. В том числе на сумму в 555 тысяч рублей были произведены выплаты 23 сотрудникам ЗАО «Ростовгормаш» за июль-август 2015 года. Основная сумма – 2.7 млн рублей была выплачена 227 работникам «УК «Алмазная» за август 2015 года.