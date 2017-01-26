Общество

Елена Малкова
26 Января, 2017 14:03

В Омске у пассажиров возникают трудности с транспортными картами

При пользовании транспортными картами у пассажиров возникают некоторые трудности.
Источник фото: chelindustry.ru
Омск, 26 Января - DIXINEWS.

Из-за перехода с 1 января 2017 года министерства труда и социального развития на новое программное обеспечение и в связи с введением отдельных подсистем, при пользовании транспортными картами у пассажиров возникают некоторые трудности.

В связи с этим специалисты департамента транспорта администрации Омска разъясняют ситуацию.

В департаменте напомнили, что в 2015 году в Омске начали действовать электронные проездные. Для этого была введена система, с помощью которой терминал, находящийся у кондуктора, может фиксировать как проездные билеты, так и выпущенные ранее транспортные карты регионального министерства труда и социального развития.

С 1 января 2017 года региональное министерство сменило программное обеспечение, обслуживающее социальные транспортные карты.

В связи с этим муниципальному предприятию города «Пассажирсервис» пришлось в экстренном порядке производить обновление программного обеспечения, как для транспортных терминалов кондуктора, так и для продаж электронных проездных. Введение некоторых подсистем продолжается до сих пор.

По этой причине электронная система в настоящее время работает с некоторыми перебоями. Например, у пассажиров не получается сменить тариф на своей транспортной карте в пунктах продаж электронных проездных. За этим нужно обращаться в офис «Пассажирсервис». Но уже в начале следующего месяца данное ограничение будет снято.

В ближайшее время можно будет купить электронные проездные билеты через онлайн-платежи при помощи систем: «Сбербанк онлайн», «Яндекс деньги», «Все платежи» и другие.

С 1 января 2017 года пункты для продажи электронных проездных билетов оборудуются новыми программно-техническими комплексами, которые упростят процесс продажи проездных билетов. На сегодня переоборудовано 90% пунктов. Одновременно с этим продолжается работа по увеличению количества действующих пунктов продаж по Омску.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Алексей Жарич: Проект «За работу!» помогает в трудоустройстве
Жительница Екатеринбурга выплатила троим детям алименты на 200 тысяч рублей
В Новосибирске в каждой библиотеке могут появиться кафе

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алексей Жарич: Проект «За работу!» помогает в трудоустройстве
Самара, 26 Января, 14:58.
Житель Самарской области незаконно получил 1 млн 200 тысяч рублей на покупку жилья
Ростов-на-Дону , 26 Января, 14:28.
В Ростовской области шахтерам выплатили 3.2 млн рублей
Омск, 26 Января, 14:03.
В Омске у пассажиров возникают трудности с транспортными картами
Москва, 26 Января, 13:12.
В России установлен рекорд по регистрации предметов в каталоге Музейного фонда
Екатеринбург, 26 Января, 12:47.
Жительница Екатеринбурга выплатила троим детям алименты на 200 тысяч рублей
Москва, 26 Января, 12:06.
ФТС России: вводится штраф за непредставление статистических форм
Новосибирск, 26 Января, 11:42.
В Новосибирске в каждой библиотеке могут появиться кафе
Нижний Новгород, 26 Января, 11:09.
Роспотребнадзор по Нижегородской области предупреждает об опасности малярии
Красноярск, 26 Января, 10:39.
Лучшие студенты Красноярского края получили именные стипендии
Казань, 26 Января, 07:02.
Средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 6 %
Екатеринбург, 26 Января, 06:49.
Суд арестовал земельный участок Александра Новикова
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия