В Омске у пассажиров возникают трудности с транспортными картами

Из-за перехода с 1 января 2017 года министерства труда и социального развития на новое программное обеспечение и в связи с введением отдельных подсистем, при пользовании транспортными картами у пассажиров возникают некоторые трудности.

В связи с этим специалисты департамента транспорта администрации Омска разъясняют ситуацию.

В департаменте напомнили, что в 2015 году в Омске начали действовать электронные проездные. Для этого была введена система, с помощью которой терминал, находящийся у кондуктора, может фиксировать как проездные билеты, так и выпущенные ранее транспортные карты регионального министерства труда и социального развития.

С 1 января 2017 года региональное министерство сменило программное обеспечение, обслуживающее социальные транспортные карты.

В связи с этим муниципальному предприятию города «Пассажирсервис» пришлось в экстренном порядке производить обновление программного обеспечения, как для транспортных терминалов кондуктора, так и для продаж электронных проездных. Введение некоторых подсистем продолжается до сих пор.

По этой причине электронная система в настоящее время работает с некоторыми перебоями. Например, у пассажиров не получается сменить тариф на своей транспортной карте в пунктах продаж электронных проездных. За этим нужно обращаться в офис «Пассажирсервис». Но уже в начале следующего месяца данное ограничение будет снято.

В ближайшее время можно будет купить электронные проездные билеты через онлайн-платежи при помощи систем: «Сбербанк онлайн», «Яндекс деньги», «Все платежи» и другие.

С 1 января 2017 года пункты для продажи электронных проездных билетов оборудуются новыми программно-техническими комплексами, которые упростят процесс продажи проездных билетов. На сегодня переоборудовано 90% пунктов. Одновременно с этим продолжается работа по увеличению количества действующих пунктов продаж по Омску.