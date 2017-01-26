Культура

Елена Малкова
26 Января, 2017 13:12

В России установлен рекорд по регистрации предметов в каталоге Музейного фонда

Российские музеи установили рекорд по регистрации музейных предметов.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 26 Января - DIXINEWS.

В Государственном каталоге Музейного фонда России за прошедшую неделю было зарегистрировано 117 тысяч музейных предметов, которые находятся в фондах отечественных музеев, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

На сегодняшний день это абсолютно рекордные показатели.

«В самые «урожайные» периоды – в частности, в конце кварталов загружалось до 60 000 музейных предметов в неделю, а теперь зафиксирован в два раза больший объем», - рассказала начальник отдела Музейного фонда Департамента культурного наследия Минкультуры России Наталия Чечель.

Стоит отметить, что с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 357- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», который упрощает процедуру включения экспонатов в состав Музейного фонда.

Экспонаты, поступившие после 1996 года, а это свыше 27 миллионов, в соответствии с новым законом могут быть зарегистрированы Госкаталоге без соответствующего приказа Минкультуры, также как предметы поступившие до 1996 года.

Музейные предметы, поступившие после 1 января 2017 года должны быть зарегистрированы в Госкаталоге в течение 4-х месяцев после записи в книгу поступлений. Отмечается, что дебюрократизация процедуры включения предметов в Музейный фонд и их регистрации в Госкаталоге позволила добиться хороших результатов.

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