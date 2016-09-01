Жительница Екатеринбурга выплатила троим детям алименты на 200 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга выплатила задолженность по алиментам только после вмешательства судебных приставов.

Жительница Екатеринбурга выплатила троим несовершеннолетним детям более двухсот тысяч рублей только после того, как судебные приставы запретили совершать регистрационные действия на ее автомобиль Volkswagen Touareg.

Об этом ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Тридцатидвухлетняя жительница Екатеринбурга по решению суда должна выплачивать алименты, а это половина заработка и (или) иного дохода ежемесячно сыновьям 6 и 10 лет, а также восьмилетней дочери.

Но женщина эти требования не исполняла. И ее долг по алиментам составил 212 578 рублей.

Судебные приставы узнали о том, что у должницы есть автомобиль Volkswagen Touareg. После того, как приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении указанного автомобиля, нерадивая мать сразу погасила всю сумму задолженности по алиментам.