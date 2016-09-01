Общество

Елена Малкова
26 Января, 2017 12:47

Жительница Екатеринбурга выплатила троим детям алименты на 200 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга выплатила задолженность по алиментам только после вмешательства судебных приставов.
Источник фото: dtpochevidets.ru
Екатеринбург, 26 Января - DIXINEWS.

Жительница Екатеринбурга выплатила троим несовершеннолетним детям более двухсот тысяч рублей только после того, как судебные приставы запретили совершать регистрационные действия на ее автомобиль Volkswagen Touareg.

Об этом ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Тридцатидвухлетняя жительница Екатеринбурга по решению суда должна выплачивать алименты, а это половина заработка и (или) иного дохода ежемесячно сыновьям 6 и 10 лет, а также восьмилетней дочери.

Но женщина эти требования не исполняла. И ее долг по алиментам составил 212 578 рублей.

Судебные приставы узнали о том, что у должницы есть автомобиль Volkswagen Touareg. После того, как приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении указанного автомобиля, нерадивая мать сразу погасила всю сумму задолженности по алиментам.

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