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Елена Малкова
26 Января, 2017 12:47
Жительница Екатеринбурга выплатила троим детям алименты на 200 тысяч рублей
Екатеринбург, 26 Января - DIXINEWS.
Жительница Екатеринбурга выплатила троим несовершеннолетним детям более двухсот тысяч рублей только после того, как судебные приставы запретили совершать регистрационные действия на ее автомобиль Volkswagen Touareg.
Об этом ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Тридцатидвухлетняя жительница Екатеринбурга по решению суда должна выплачивать алименты, а это половина заработка и (или) иного дохода ежемесячно сыновьям 6 и 10 лет, а также восьмилетней дочери.
Но женщина эти требования не исполняла. И ее долг по алиментам составил 212 578 рублей.
Судебные приставы узнали о том, что у должницы есть автомобиль Volkswagen Touareg. После того, как приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении указанного автомобиля, нерадивая мать сразу погасила всю сумму задолженности по алиментам.
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