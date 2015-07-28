ФТС России: вводится штраф за непредставление статистических форм

ФТС России напоминает, что с 29 января 2017 вступает в силу Федеральный закон РФ от 28 декабря 2016 года N 510-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 104 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и Кодекс РФ об административных правонарушениях».

Согласно данному закону для участников внешнеэкономической деятельности устанавливается административная ответственность за непредставление, несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров и за представление статистической формы, содержащей недостоверные сведения.

За эти правонарушения предусматрено наложение штрафа на должностных лиц - от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей.

За повторное нарушение размер штрафа увеличивается и будет составлять для должностных лиц от 20 до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

Участник внешнеэкономической деятельности освобождается от административной ответственности в случае добровольного представления в таможенный орган корректных данных вместо статистической формы, содержащей недостоверные сведения.

Дела об административных правонарушениях по статье 19.7.13 КоАП РФ, которая предусматривает штрафные санкции за нарушение правил и сроков подачи статистической формы, будут возбуждать и рассматривать таможенные органы.

Согласно данному закону на ФТС России возлагаются полномочия по ведению статистики взаимной торговли России с государствами – членами ЕАЭС, а также устанавливается обязанность российского лица, которое заключило сделку, либо от имени (по поручению) которого заключена сделка, представлять в таможенные органы статистическую форму учета перемещения товаров.

Статистическая форма заполняется зарегистрированным пользователем через вкладку «Личный кабинет участника ВЭД» на официальном интернет-сайте ФТС России (www.customs.ru), и предоставляется не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Сформированная на этих сведениях информация о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС позволяет вести статистический учет товарооборота РФ с Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Арменией после того, как были отменены таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых между государствами – членами ЕАЭС.