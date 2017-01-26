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Елена Малкова
26 Января, 2017 11:42
В Новосибирске в каждой библиотеке могут появиться кафе
Новосибирск, 26 Января - DIXINEWS.
26 января в здании областной библиотеки на Советской открылось кафе домашней кухни «Мамин сибиряк».
Символическую красную ленточку перерезали начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова и директор библиотеки Светлана Тарасова.
В будущем кафе могут открыться в каждой новосибирской библиотеке.
Как отметила Анна Терешкова, создание кафе при библиотеках – это общемировая тенденция, так как библиотеки повсеместно становятся крупными центрами притяжения горожан.
Директор областной научной библиотеки Светлана Тарасова призналась, что посетители библиотеки давно наделись, что кафе появится. Целый день работая с книгами, они всегда интересовались у сотрудников библиотеки, где можно перекусить.
«Очень хорошо, что этот проект соединен с нашей краеведческой сибирской тематикой и литературой – «Мамин сибиряк», – считает Светлана Тарасова.
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