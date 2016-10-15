Роспотребнадзор по Нижегородской области предупреждает об опасности малярии

Важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

В январе в Ульяновской и Свердловской областях зарегистрированы случаи заболевания малярией, один из которых закончился летальным исходом, сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В обоих случаях пострадавшие совершали турпоездки в Индию (штат Гоа).

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, малярия широко распространена в странах с жарким климатом на территории Африки, Азии, Латинской Америки и Океании.

Специалисты рекомендуют, при планировании поездок заграницу обязательно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране, куда планируется поездка.