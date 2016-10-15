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Елена Малкова
26 Января, 2017 11:09
Роспотребнадзор по Нижегородской области предупреждает об опасности малярии
Нижний Новгород, 26 Января - DIXINEWS.
В январе в Ульяновской и Свердловской областях зарегистрированы случаи заболевания малярией, один из которых закончился летальным исходом, сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
В обоих случаях пострадавшие совершали турпоездки в Индию (штат Гоа).
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, малярия широко распространена в странах с жарким климатом на территории Африки, Азии, Латинской Америки и Океании.
Специалисты рекомендуют, при планировании поездок заграницу обязательно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране, куда планируется поездка.
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