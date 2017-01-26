Лучшие студенты Красноярского края получили именные стипендии

25 января лучшим студентам Красноярского края вручили именные стипендии.

Столь высокой награды удостоились студенты, достигшие высоких результатов на международных и общероссийских, межрегиональных и краевых олимпиадах, на конкурсах различных уровней.

Именные стипендии студентам вручили первый заместитель губернатора - председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко и председатель Законодательного Собрания края Александр Усс.

Председатель правительства края поздравил стипендиатов с Днем студента: «В Красноярском крае очень много по-настоящему талантливой и энергичной молодежи, и именно поэтому вот уже более десяти лет в этот праздничный день мы вручаем краевые именные стипендии лучшим студентам наших вузов».

В свою очередь председатель Законодательного Собрания края подчеркнул, что с лучшими студентами регион связывает самые смелые надежды на будущее.

С 2006 года именные стипендии получили 485 красноярских студентов, общая сумма выплат превысила 35 млн рублей. На этот раз в конкурсе приняли участие 102 кандидата, которые представляют 10 вузов края. Ежемесячно стипендиаты будут получать по 7 тысяч рублей.