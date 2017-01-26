Общество

Елена Малкова
26 Января, 2017 10:39

Лучшие студенты Красноярского края получили именные стипендии

Лучшие студенты вузов Красноярского края получили именные стипендии.
Источник фото: krskstate.ru
Красноярск, 26 Января - DIXINEWS.

25 января лучшим студентам Красноярского края вручили именные стипендии.

Столь высокой награды удостоились студенты, достигшие высоких результатов на международных и общероссийских, межрегиональных и краевых олимпиадах, на конкурсах различных уровней.

Именные стипендии студентам вручили первый заместитель губернатора - председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко и председатель Законодательного Собрания края Александр Усс.

Председатель правительства края поздравил стипендиатов с Днем студента: «В Красноярском крае очень много по-настоящему талантливой и энергичной молодежи, и именно поэтому вот уже более десяти лет в этот праздничный день мы вручаем краевые именные стипендии лучшим студентам наших вузов».

В свою очередь председатель Законодательного Собрания края подчеркнул, что с лучшими студентами регион связывает самые смелые надежды на будущее.

С 2006 года именные стипендии получили 485 красноярских студентов, общая сумма выплат превысила 35 млн рублей. На этот раз в конкурсе приняли участие 102 кандидата, которые представляют 10 вузов края. Ежемесячно стипендиаты будут получать по 7 тысяч рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Алексей Жарич: Проект «За работу!» помогает в трудоустройстве
В Омске у пассажиров возникают трудности с транспортными картами
Жительница Екатеринбурга выплатила троим детям алименты на 200 тысяч рублей

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алексей Жарич: Проект «За работу!» помогает в трудоустройстве
Самара, 26 Января, 14:58.
Житель Самарской области незаконно получил 1 млн 200 тысяч рублей на покупку жилья
Ростов-на-Дону , 26 Января, 14:28.
В Ростовской области шахтерам выплатили 3.2 млн рублей
Омск, 26 Января, 14:03.
В Омске у пассажиров возникают трудности с транспортными картами
Москва, 26 Января, 13:12.
В России установлен рекорд по регистрации предметов в каталоге Музейного фонда
Екатеринбург, 26 Января, 12:47.
Жительница Екатеринбурга выплатила троим детям алименты на 200 тысяч рублей
Москва, 26 Января, 12:06.
ФТС России: вводится штраф за непредставление статистических форм
Новосибирск, 26 Января, 11:42.
В Новосибирске в каждой библиотеке могут появиться кафе
Нижний Новгород, 26 Января, 11:09.
Роспотребнадзор по Нижегородской области предупреждает об опасности малярии
Красноярск, 26 Января, 10:39.
Лучшие студенты Красноярского края получили именные стипендии
Казань, 26 Января, 07:02.
Средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 6 %
Екатеринбург, 26 Января, 06:49.
Суд арестовал земельный участок Александра Новикова
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия