Экономика

Елена Малкова
26 Января, 2017 07:02

Средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 6 %

Минтруд РТ.
Источник фото: kazanreporter.ru
Казань, 26 Января - DIXINEWS.

Республика Татарстан среди регионов Приволжского федерального округа является одним из лидеров по уровню заработной платы, сообщили в региональном Министерстве труда, занятости и социальной защиты.

В январе–ноябре 2016 года средняя зарплата достигла уровня в 29 тыс. 665 рублей. Это почти на 6 % больше, чем в 2015 году.

В регионе для работников внебюджетных сектора экономики размер минимальной заработной платы увеличился до 8 тыс. 252 рублей. Это на 10 процентов выше показателя МРОТ в России. Уровень общей безработицы в республике составляет 3,8 процента. Это значительно ниже, чем в среднем по ПФО (4,5 процента) и по стране в целом (5,3 процента).

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