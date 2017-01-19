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Елена Малкова
26 Января, 2017 06:49
Суд арестовал земельный участок Александра Новикова
Екатеринбург, 26 Января - DIXINEWS.
Земельный участок, который принадлежит обвиняемому в мошенничестве известному автору и исполнителю Александру Новикову, арестован в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Верх-Исетского районного суда.
По имеющейся информации, ходатайства следствия инстанция удовлетворила частично, наложив арест на ту часть территории, где есть постройки.
Арест наложен на участок площадью 40946 квадратных метров. Объект недвижимости расположен по адресу Изоплитная, 23.
Стоит напомнить, что известного автора-исполнителя и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады обвинили в мошенничестве на 36 млн рублей с деньгами пайщиков коттеджного поселка "Бухта-Квинс" и отправили под домашний арест. Свердловский облсуд отменил это решение, а ГСУ регионального МВД назначило меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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