В Воронеже за попытку сбыта героина осуждена гражданка Грузии

В Воронеже 41-летняя гражданка Грузии признана виновной по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), сообщает прокуратура Воронежской области.

Еще осенью 2015 года она приехала в Воронеж с целью заработка путем сбыта героина.

Через свои связи она вступила в преступную группу, которая осуществляла данную незаконную деятельность. Женщина намеревалась наладить крупный сбыт наркотиков в Воронеже, поскольку у нее было изъято более 300 грамм героина.

Суд назначил ей 5 лет исправительной колонии общего режима.