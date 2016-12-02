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Елена Малкова
26 Января, 2017 06:23
В Воронеже за попытку сбыта героина осуждена гражданка Грузии
Воронеж, 26 Января - DIXINEWS.
В Воронеже 41-летняя гражданка Грузии признана виновной по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), сообщает прокуратура Воронежской области.
Еще осенью 2015 года она приехала в Воронеж с целью заработка путем сбыта героина.
Через свои связи она вступила в преступную группу, которая осуществляла данную незаконную деятельность. Женщина намеревалась наладить крупный сбыт наркотиков в Воронеже, поскольку у нее было изъято более 300 грамм героина.
Суд назначил ей 5 лет исправительной колонии общего режима.
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