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Елена Малкова
26 Января, 2017 06:03
В Волгограде более 150 домов остались без тепла
Волгоград, 26 Января - DIXINEWS.
Вечером 25 января было нарушено теплоснабжение в Кировском районе г. Волгограда, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.
На ул. Быстрова произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 600 мм.
В зоне отключения от теплоснабжения оказались 153 многоквартирных дома, 21 социально-значимый объект. Газоснабжение, электроснабжение в указанных объектах не нарушено.
Как отметили в ООО «Концессии теплоснабжения», рабочие бригады приступили к восстановлению поврежденного участка незамедлительно, сообщили в мэрии.
Как уточняется в сообщении, восстановление порыва на изношенном участке магистрального трубопровода диаметром 600 мм проходило в сложных условиях: пришлось демонтировать часть бетонного ограждения, чтобы добраться до поврежденного участка. На время устранения порыва было временно приостановлено функционирование котельной на ул. Быстрова.
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