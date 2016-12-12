В Волгограде более 150 домов остались без тепла

Вечером 25 января было нарушено теплоснабжение в Кировском районе г. Волгограда, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.

На ул. Быстрова произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 600 мм.

В зоне отключения от теплоснабжения оказались 153 многоквартирных дома, 21 социально-значимый объект. Газоснабжение, электроснабжение в указанных объектах не нарушено.

Как отметили в ООО «Концессии теплоснабжения», рабочие бригады приступили к восстановлению поврежденного участка незамедлительно, сообщили в мэрии.

Как уточняется в сообщении, восстановление порыва на изношенном участке магистрального трубопровода диаметром 600 мм проходило в сложных условиях: пришлось демонтировать часть бетонного ограждения, чтобы добраться до поврежденного участка. На время устранения порыва было временно приостановлено функционирование котельной на ул. Быстрова.