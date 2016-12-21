В Челябинской области на карантин закрыли школы ещё двух городов

С 25 января школьники Сатки и Южноуральска ушли на внеплановые каникулы по распоряжению Роспотребнадзора.

На сегодняшний день учебный процесс приостановлен в 9 муниципальных образованиях области: в Златоустовском городском округе, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском, Чесменском районах.

Как сообщается на сайтах администрации муниципалитетов, карантин в общеобразовательных учреждениях Сатки и Южноуральска продлится с 25 по 31 января. Карантин с целью профилактики распространения эпидемии гриппа и ОРВИ, также распространится на культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях.

В самом Челябинске показатели заболевания гриппом и ОРВИ упали на 20 процентов по сравнению с прошлой неделей, но рост заболевания школьников пока не наблюдается, сообщили в ведомстве.