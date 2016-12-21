Общество

Никита Белов
25 Января, 2017 15:16

В Челябинской области на карантин закрыли школы ещё двух городов

Источник фото: dixinews.ru
Челябинск, 25 Января - DIXINEWS.

С 25 января школьники Сатки и Южноуральска ушли на внеплановые каникулы по распоряжению Роспотребнадзора.

На сегодняшний день учебный процесс приостановлен в 9 муниципальных образованиях области: в Златоустовском городском округе, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском, Чесменском районах.

Как сообщается на сайтах администрации муниципалитетов, карантин в общеобразовательных учреждениях Сатки и Южноуральска продлится с 25 по 31 января. Карантин с целью профилактики распространения эпидемии гриппа и ОРВИ, также распространится на культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях.

В самом Челябинске показатели заболевания гриппом и ОРВИ упали на 20 процентов по сравнению с прошлой неделей, но рост заболевания школьников пока не наблюдается, сообщили в ведомстве.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В метро Екатеринбурга начнёт действовать повременной тариф
Житель Благовещенска продал кота-экстрасенса за пять миллионов
На сервис «Открытая Казань» поступило 1.5 млн заявок

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинской области на карантин закрыли школы ещё двух городов
Москва, 25 Января, 14:57.
Эксперты: Тарифы на «Платон» повысят сразу вдвое
Казань, 25 Января, 14:45.
Спецслужбы Татарстана предотвратили теракт на Казанском авиационном заводе
Москва, 25 Января, 14:15.
Глава Минобороны России распорядился укрепить границу с Украиной
Пермь, 25 Января, 13:39.
В Перми потерявшую сознание женщину возили в автобусе более трех часов
Новосибирск, 25 Января, 12:08.
Власти города Новосибирска отказались повышать тарифы на проезд
Екатеринбург, 25 Января, 11:02.
В метро Екатеринбурга начнёт действовать повременной тариф
Москва, 25 Января, 10:28.
Роспотребнадзор запретил продажу спиртосодержащей продукции на 60 дней
Благовещенск, 25 Января, 10:06.
Житель Благовещенска продал кота-экстрасенса за пять миллионов
Пермь, 25 Января, 08:19.
«Ростелеком» не включили в реестр недобросовестных поставщиков
Нижний Новгород, 24 Января, 17:47.
В нижегородском метро ежегодно обновляют 2 км рельсового полотна
Красноярск, 24 Января, 15:07.
В Красноярске открылся VI Архитектурно-строительный форум Сибири
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия