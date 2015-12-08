Эксперты: Тарифы на «Платон» повысят сразу вдвое

Вместо запланированного поэтапного повышения тарифов в системе «Платон», рассматривается вариант одноразового увеличения суммы сборов уже в апреле. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Ранее предполагалось, что тарифы в системе «Платон» увеличатся с 1,53 рубля за километр до 2,61 руб./км в феврале, а с 1 июня — до 3,06 руб./км. Сейчас говорится о том, чтобы увеличить тариф сразу до 3,06 руб./км, но с 1 апреля.

По сути, правительство продлевает действие минимального тарифа на два месяца в обмен на однократное, но более существенное повышение, комментирует ситуацию Председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. По его мнению, для грузоперевозчиков важен сам факт увеличения тарифа, который воспринимается негативно, поэтому и однократное повышение тарифа вряд ли будет встречено сообществом позитивно. Однако если рассматривать такой график с экономической точки зрения, то для перевозчиков новый график повышения тарифов даже более выгоден, если брать абсолютные цифры.

Два месяца по 3,06, руб./км, обойдутся дешевле четырех месяцев по 2,61 руб./км. При этом, поднять тарифы могут не с 1 апреля, а с 15.

Безусловно, рост тарифа будет включен в стоимость грузоперевозок, поэтому стоимость логистики товаров по России вырастет, считает эксперт. Но если повышение стоимости будет включать только сам тариф, то значительно на розничных ценах это не отразится.