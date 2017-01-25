Происшествия

Никита Белов
25 Января, 2017 14:45

Спецслужбы Татарстана предотвратили теракт на Казанском авиационном заводе

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.
Источник фото: kazan-sova.ru
Казань, 25 Января - DIXINEWS.

Министр МВД Татарстана Артём Хохорин сообщил журналистам, что члены террористической группы планировали совершить теракт на казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.

Группировка «Хизб ут-Тахрир», организации запрещенной в России по решению Верховного суда РФ, планировала серию терактов на территории Казани, но главной целью боевиков был авиазавод, сообщил министр.

В настоящее время заведено 13 уголовных дел в отношении участников группировки, среди которых есть женщина из Альметьевска, уроженцы Татарстана, которые проживали в Швеции и вели пропаганду радикальных действий среди русскоязычного населения через интернет.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Перми потерявшую сознание женщину возили в автобусе более трех часов
В Санкт-Петербурге подожгли новый газетный киоск
В аэропорту Челябинска сняли с рейса авиадебошира

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинской области на карантин закрыли школы ещё двух городов
Москва, 25 Января, 14:57.
Эксперты: Тарифы на «Платон» повысят сразу вдвое
Казань, 25 Января, 14:45.
Спецслужбы Татарстана предотвратили теракт на Казанском авиационном заводе
Москва, 25 Января, 14:15.
Глава Минобороны России распорядился укрепить границу с Украиной
Пермь, 25 Января, 13:39.
В Перми потерявшую сознание женщину возили в автобусе более трех часов
Новосибирск, 25 Января, 12:08.
Власти города Новосибирска отказались повышать тарифы на проезд
Екатеринбург, 25 Января, 11:02.
В метро Екатеринбурга начнёт действовать повременной тариф
Москва, 25 Января, 10:28.
Роспотребнадзор запретил продажу спиртосодержащей продукции на 60 дней
Благовещенск, 25 Января, 10:06.
Житель Благовещенска продал кота-экстрасенса за пять миллионов
Пермь, 25 Января, 08:19.
«Ростелеком» не включили в реестр недобросовестных поставщиков
Нижний Новгород, 24 Января, 17:47.
В нижегородском метро ежегодно обновляют 2 км рельсового полотна
Красноярск, 24 Января, 15:07.
В Красноярске открылся VI Архитектурно-строительный форум Сибири
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия