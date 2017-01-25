Спецслужбы Татарстана предотвратили теракт на Казанском авиационном заводе

Министр МВД Татарстана Артём Хохорин сообщил журналистам, что члены террористической группы планировали совершить теракт на казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.

Группировка «Хизб ут-Тахрир», организации запрещенной в России по решению Верховного суда РФ, планировала серию терактов на территории Казани, но главной целью боевиков был авиазавод, сообщил министр.

В настоящее время заведено 13 уголовных дел в отношении участников группировки, среди которых есть женщина из Альметьевска, уроженцы Татарстана, которые проживали в Швеции и вели пропаганду радикальных действий среди русскоязычного населения через интернет.