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Никита Белов
25 Января, 2017 14:45
Спецслужбы Татарстана предотвратили теракт на Казанском авиационном заводе
Казань, 25 Января - DIXINEWS.
Министр МВД Татарстана Артём Хохорин сообщил журналистам, что члены террористической группы планировали совершить теракт на казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.
Группировка «Хизб ут-Тахрир», организации запрещенной в России по решению Верховного суда РФ, планировала серию терактов на территории Казани, но главной целью боевиков был авиазавод, сообщил министр.
В настоящее время заведено 13 уголовных дел в отношении участников группировки, среди которых есть женщина из Альметьевска, уроженцы Татарстана, которые проживали в Швеции и вели пропаганду радикальных действий среди русскоязычного населения через интернет.
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