Власть

Никита Белов
25 Января, 2017 14:15

Глава Минобороны России распорядился укрепить границу с Украиной

Вооружённые силы России.
Автор фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 25 Января - DIXINEWS.

На заседании коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепить границы России с Украиной.

Такое заявление глава военного ведомства сделал в связи с ситуацией на юге-востоке Украины и деятельностью международных группировок на Северном Кавказе.

Напомним, что за 2016 год боевые возможности Южного военного округа были увеличены на 10%. Благодаря набору дополнительных контрактников и поступившего нового вооружения, расширена система базирования.

"В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры", - пояснил Сергей Шойгу.

Министр потребовал укрепить безопасность мобильных войск Южного военного округа авиацией Вооруженными силами РФ, а также обеспечить надежное прикрытие от нападения с воздуха, улучшить оперативное снабжение армии на этом участке границ с Россией.

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