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Никита Белов
25 Января, 2017 14:15
Глава Минобороны России распорядился укрепить границу с Украиной
Москва, 25 Января - DIXINEWS.
На заседании коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепить границы России с Украиной.
Такое заявление глава военного ведомства сделал в связи с ситуацией на юге-востоке Украины и деятельностью международных группировок на Северном Кавказе.
Напомним, что за 2016 год боевые возможности Южного военного округа были увеличены на 10%. Благодаря набору дополнительных контрактников и поступившего нового вооружения, расширена система базирования.
"В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры", - пояснил Сергей Шойгу.
Министр потребовал укрепить безопасность мобильных войск Южного военного округа авиацией Вооруженными силами РФ, а также обеспечить надежное прикрытие от нападения с воздуха, улучшить оперативное снабжение армии на этом участке границ с Россией.
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