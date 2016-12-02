В Перми потерявшую сознание женщину возили в автобусе более трех часов

В Перми следственные органы проверяют факт смерти женщины, которая потеряла сознание в автобусе и своевременно не была доставлена в больницу.

Как сообщили СМИ, ещё вечером 13 января 2017 года жительница города Перми ехала в автобусе и потеряла сознание. Только спустя три часа охранник автопарка, куда прибыл автобус, вызвал бригаду скорой помощи.

Доставленная в больницу женщина 19 января 2017 года, не приходя в сознание скончалась в лечебном учреждении. Руководством Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего, инициирована передача обращения супруга погибшей из аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае для проведения доследственной проверки.

Как сообщили ИА DixiNews в ведомстве, в настоящее время организуется проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С учетом полученных данных, после выполнения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение.