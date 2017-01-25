Власти города Новосибирска отказались повышать тарифы на проезд

Министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов заявил журналистам, что причиной отказа в повышении цен на проезд в общественном транспорте является «зарплата в конвертах».

Напомним, что последний раз тарифы на общественный транспорт поднимались в 2015 году, но поскольку перевозчики могут обращаться с просьбой рассмотреть повышение тарифа на общественные перевозки раз в год, власти обсудили вопрос на совещании.

Как пояснил министр, перевозчики просили поднять тариф на 1,5-2 рубля по каждому виду транспорта. Однако, при детальном рассмотрении ситуации с затратами департаментом по тарифам выявлено, что не все перевозчики выплачивают «белую» зарплату которая заложена в прошлых расчётах. По словам Сергея Титова, на внутрирайонных маршрутах зарплата водителей должна составлять не менее 19 тысяч рублей, а как выяснилось, что многие платят зарплату в «конвертах», от чего бюджет не дополучает налоги.

«Легализация заработной платы – это основная причина отказа. Все расходы должны быть подтверждены документально. Перевозчики не смогли доказать свои расходы и очень много вопросов поднималось по легализации заработной платы. Мы не можем поднять тариф отдельным перевозчикам, так что отказываем всем» - пояснил министр.

Теперь перевозчики вынуждены будут снова подавать документы, а департамент по тарифам будет их рассматривать заново.