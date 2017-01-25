В метро Екатеринбурга начнёт действовать повременной тариф

В Администрации города Екатеринбурга рассматривают вопрос о введении трех временных тарифов, в одном из которых будет проезд в метрополитене города.

Как стало известно, окончательное решение примет рабочая группа, решение которой будет принято не ранее 20 февраля 2017 года. В настоящее время, созданная рабочая группа обсуждает и согласовывает варианты повременных тарифов, которые начнут действовать с 1 июля.

Вчера, на официальном сайте Екатеринбурга, появилась обновлённая схема маршрутной сети города, которая стала темой для бурного обсуждения горожан. Против новой транспортной схемы выступают общественники, активисты, предприниматели, представители власти.

Многие уточняют, что новая схема отменит более сотни привычных для горожан маршрутов. Сейчас идёт обсуждение альтернативной схемы движения, которую предлагают активисты.

Напомним, что повременной тариф, который объединит оплату нескольких транспортных средств за одну поездку, в определенный интервал времени, начнет действовать с 15 июня 2017 года.