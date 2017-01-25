Власть

Никита Белов
25 Января, 2017 10:28

Роспотребнадзор запретил продажу спиртосодержащей продукции на 60 дней

Источник фото: dixinews.ru
Москва, 25 Января - DIXINEWS.

Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.

Официальный сайт Роспотребнадзора разместил информацию, что ранее установленное ограничение от 23 декабря 2016 года, не нанесло вред и негативного экономического воздействия на деятельность легального бизнеса. В ведомстве сообщили, что, учитывая интересы общественных инициатив, жителей России и властей субъектов РФ, которые выступают за поддержку ограничений, решено продлить запрет.

«В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — цитата сообщения.

Как сообщили в ведомстве ИА DixiNews, в ближайшее время постановление Главного санитарного врача России будет готово и оформлено в установленном порядке.

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