Роспотребнадзор запретил продажу спиртосодержащей продукции на 60 дней

Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.

Официальный сайт Роспотребнадзора разместил информацию, что ранее установленное ограничение от 23 декабря 2016 года, не нанесло вред и негативного экономического воздействия на деятельность легального бизнеса. В ведомстве сообщили, что, учитывая интересы общественных инициатив, жителей России и властей субъектов РФ, которые выступают за поддержку ограничений, решено продлить запрет.

«В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — цитата сообщения.

Как сообщили в ведомстве ИА DixiNews, в ближайшее время постановление Главного санитарного врача России будет готово и оформлено в установленном порядке.