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Никита Белов
25 Января, 2017 10:28
Роспотребнадзор запретил продажу спиртосодержащей продукции на 60 дней
Москва, 25 Января - DIXINEWS.
Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.
Официальный сайт Роспотребнадзора разместил информацию, что ранее установленное ограничение от 23 декабря 2016 года, не нанесло вред и негативного экономического воздействия на деятельность легального бизнеса. В ведомстве сообщили, что, учитывая интересы общественных инициатив, жителей России и властей субъектов РФ, которые выступают за поддержку ограничений, решено продлить запрет.
«В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — цитата сообщения.
Как сообщили в ведомстве ИА DixiNews, в ближайшее время постановление Главного санитарного врача России будет готово и оформлено в установленном порядке.
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