Общество

Никита Белов
25 Января, 2017 10:06

Житель Благовещенска продал кота-экстрасенса за пять миллионов

Владелец кота-экстрасенса Дмитрий и кот Чарльз.
Источник фото: https://life.ru
Благовещенск, 25 Января - DIXINEWS.

Изначально, житель Благовещенска по имени Дмитрий запросил за своего кота британской породы семнадцать миллионов рублей.

Как сообщает сайт Life.ru, женщина из Новосибирска, которая профессионально занимается экстрасенсорикой решила разглядеть в животном источник заработка и предложила владельцу оценить способности кота.

Для этой цели она договорилась с продавцом о временном проживании с ней кота-экстрасенса, после чего согласилась купить его за пять миллионов рублей.

Как рассказывает бывший владелец кота Чарльза Дмитрий, кот разговаривает с ним и говорит ему что делать, однако сам Дмитрий читать мысли кота не может.

- Он говорит мне, когда сходить в магазин, или выполняет роль моей совести, - рассказывает Дмитрий.

Бывший хозяин пожаловался и на нрав Чарльза, который очень беспокойный, характерный и постоянно мешает спать по ночам. Кот попал к Дмитрию уже взрослым, и как утверждает бизнесмен, этому животному уже 800 лет.

На вопрос «Для чего покупательница кота-экстрасенса купила его за такие деньги?», бывший владелец объяснил, что новая хозяйка уникального животного не раз говорила, что кот отработает эти деньги.

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