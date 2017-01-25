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Никита Белов
25 Января, 2017 10:06
Житель Благовещенска продал кота-экстрасенса за пять миллионов
Благовещенск, 25 Января - DIXINEWS.
Изначально, житель Благовещенска по имени Дмитрий запросил за своего кота британской породы семнадцать миллионов рублей.
Как сообщает сайт Life.ru, женщина из Новосибирска, которая профессионально занимается экстрасенсорикой решила разглядеть в животном источник заработка и предложила владельцу оценить способности кота.
Для этой цели она договорилась с продавцом о временном проживании с ней кота-экстрасенса, после чего согласилась купить его за пять миллионов рублей.
Как рассказывает бывший владелец кота Чарльза Дмитрий, кот разговаривает с ним и говорит ему что делать, однако сам Дмитрий читать мысли кота не может.
- Он говорит мне, когда сходить в магазин, или выполняет роль моей совести, - рассказывает Дмитрий.
Бывший хозяин пожаловался и на нрав Чарльза, который очень беспокойный, характерный и постоянно мешает спать по ночам. Кот попал к Дмитрию уже взрослым, и как утверждает бизнесмен, этому животному уже 800 лет.
На вопрос «Для чего покупательница кота-экстрасенса купила его за такие деньги?», бывший владелец объяснил, что новая хозяйка уникального животного не раз говорила, что кот отработает эти деньги.
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