Житель Благовещенска продал кота-экстрасенса за пять миллионов

Изначально, житель Благовещенска по имени Дмитрий запросил за своего кота британской породы семнадцать миллионов рублей.

Как сообщает сайт Life.ru, женщина из Новосибирска, которая профессионально занимается экстрасенсорикой решила разглядеть в животном источник заработка и предложила владельцу оценить способности кота.

Для этой цели она договорилась с продавцом о временном проживании с ней кота-экстрасенса, после чего согласилась купить его за пять миллионов рублей.

Как рассказывает бывший владелец кота Чарльза Дмитрий, кот разговаривает с ним и говорит ему что делать, однако сам Дмитрий читать мысли кота не может.

- Он говорит мне, когда сходить в магазин, или выполняет роль моей совести, - рассказывает Дмитрий.

Бывший хозяин пожаловался и на нрав Чарльза, который очень беспокойный, характерный и постоянно мешает спать по ночам. Кот попал к Дмитрию уже взрослым, и как утверждает бизнесмен, этому животному уже 800 лет.

На вопрос «Для чего покупательница кота-экстрасенса купила его за такие деньги?», бывший владелец объяснил, что новая хозяйка уникального животного не раз говорила, что кот отработает эти деньги.