«Ростелеком» не включили в реестр недобросовестных поставщиков

Пермское УФАС России не включило сведения об ОАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, что ранее ГКУ «Гражданская защита» настаивала на включении организации в реестр в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

Однако Комиссия Пермского УФАС не выявила недобросовестных действий в части исполнения контракта со стороны ОАО «Ростелеком». Недостатки в исполнении контракта допущены в том числе и по вине заказчика ГКУ "Гражданская защита". В частности заказчик несвоевременно предоставлял проектную документацию исполнителю контракта. Полностью проектная документация, прошедшая государственную экспертизу, была предоставлена ОАО «Ростелеком» только в мае 2016 года. Хотя сам контракт истек еще в октябре 2015 года.

При таких обстоятельствах Пермское УФАС России отказало ГКУ «Гражданская защита» в удовлетворении требований.