Экономика

Елена Малкова
24 Января, 2017 17:47

В нижегородском метро ежегодно обновляют 2 км рельсового полотна

Метро в Нижнем Новгороде.
Источник фото: footballreview.ru
Нижний Новгород, 24 Января - DIXINEWS.

В ночь с 25 на 26 января 2017 года первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов проведет выездное совещание, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выездное совещание пройдет в связи с плановой заменой рельсов в тоннелях нижегородского метрополитена.

В проверке хода работ также примут участие депутаты профильной комиссии городской Думы.

Стоит отметить, что начиная с 2012 года, муниципальное предприятие «Нижегородское метро» в плановом режиме каждый год обновляет около двух километров рельсового полотна.

В 2017 году для этих целей уже закуплено и доставлено необходимое количество рельсов.

Директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев покажет участникам выездного совещания участки тоннеля после капитального ремонта, а также процесс замены рельсов.

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