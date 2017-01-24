В Красноярске открылся VI Архитектурно-строительный форум Сибири

Сегодня в Красноярске состоялось открытие 25-й выставки "Строительство и архитектура" и VI Архитектурно-строительного форума Сибири, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Строительную выставку и Архитектурно-строительный форум Сибири открыл министр строительства и ЖКХ края Николай Глушков.

В день открытия форума были подведены итоги работы ведомства за минувший год. На территории региона в прошлом году было введено 1 млн 353,2 тыс. кв. метров жилья, в том числе в Красноярске – 910,6 тыс. кв. м.

«Строительная отрасль края достойно завершила 2016 год. Объем выполненных строительно-монтажных работ и объем инвестиций оказались выше, чем в 2015 году», - сказал Николай Глушков.

В рамках форума с 24 по 26 января состоятся круглые столы "Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства", "Универсиада-2019", "Капитальный ремонт многоквартирных домов: опыт, проблемы, пути решения", "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" и другие.

Результатом работы министерства на VI Архитектурно-строительном форуме Сибири станет подписание плана работы на 2017 год.