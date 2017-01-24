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Елена Малкова
24 Января, 2017 15:07
В Красноярске открылся VI Архитектурно-строительный форум Сибири
Красноярск, 24 Января - DIXINEWS.
Сегодня в Красноярске состоялось открытие 25-й выставки "Строительство и архитектура" и VI Архитектурно-строительного форума Сибири, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
Строительную выставку и Архитектурно-строительный форум Сибири открыл министр строительства и ЖКХ края Николай Глушков.
В день открытия форума были подведены итоги работы ведомства за минувший год. На территории региона в прошлом году было введено 1 млн 353,2 тыс. кв. метров жилья, в том числе в Красноярске – 910,6 тыс. кв. м.
«Строительная отрасль края достойно завершила 2016 год. Объем выполненных строительно-монтажных работ и объем инвестиций оказались выше, чем в 2015 году», - сказал Николай Глушков.
В рамках форума с 24 по 26 января состоятся круглые столы "Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства", "Универсиада-2019", "Капитальный ремонт многоквартирных домов: опыт, проблемы, пути решения", "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" и другие.
Результатом работы министерства на VI Архитектурно-строительном форуме Сибири станет подписание плана работы на 2017 год.
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