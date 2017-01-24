На сервис «Открытая Казань» поступило 1.5 млн заявок

Очередное обращение касалось отсутствия электричества в подъезде одного из домов города.

На сервис ЖКХ «Открытая Казань» поступила 1,5-миллионная заявка, сообщает пресс-служба мэрии.

Очередная жалоба касалось отсутствия электричества в подъезде одного из домов города.

Проблему устранили в течение суток, это подтвердил и сам автор заявки. Стоит отметить, что средний процент исполнения заявок, поступивших на сервис, составляет 99,5%.

Сервис «Открытая Казань» задал новый стандарт деятельности в сфере ЖКХ, сделав процесс учета и контроля заявок централизованным и прозрачным. Система получила широкое распространение в разных городах Татарстана.