Общество

Елена Малкова
24 Января, 2017 13:28

На сервис «Открытая Казань» поступило 1.5 млн заявок

Очередное обращение касалось отсутствия электричества в подъезде одного из домов города.
Источник фото: kzn.ru
Казань, 24 Января - DIXINEWS.

На сервис ЖКХ «Открытая Казань» поступила 1,5-миллионная заявка, сообщает пресс-служба мэрии.

Очередная жалоба касалось отсутствия электричества в подъезде одного из домов города.

Проблему устранили в течение суток, это подтвердил и сам автор заявки. Стоит отметить, что средний процент исполнения заявок, поступивших на сервис, составляет 99,5%.

Сервис «Открытая Казань» задал новый стандарт деятельности в сфере ЖКХ, сделав процесс учета и контроля заявок централизованным и прозрачным. Система получила широкое распространение в разных городах Татарстана.

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