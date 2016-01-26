Начальник отдела администрации Волгоградской области и его сотрудник подозреваются во взяточничестве

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов областной администрации и его подчиненного, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Начальник и его подчиненный подозреваются в преступлении: получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а,в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2016 года начальнику отдела областной администрации, курировавшему сферу потребительского рынка в регионе, стало известно о том, что один из местных предпринимателей намеревается начать бизнес по реализации алкоголя. Бизнесмен интересовался у компетентных сотрудников перечнем документов, которые необходимы для осуществления такого вида деятельности.

Начальник отдела «разрешил» бизнесмену не заниматься получением лицензии, обещая за ежемесячное вознаграждение не привлекать предпринимателя к административной ответственности и оказывать покровительство в бизнесе.

При этом начальник пояснил, что деньги необходимо передавать через сотрудника его отдела, который также будет оказывать содействие в процветании бизнеса. С июня 2016 года и по январь текущего года в общем коммерсант заплатил «покровителям» 100 тысяч рублей.

Преступная деятельность чиновников была пресечена оперативными сотрудниками регионального УФСБ России, а также отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду.

На данный момент начальник отдела областной администрации задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Сотрудник, находящийся в его подчинении, скрылся и уже объявлен в розыск.

Расследование уголовного дела продолжается.