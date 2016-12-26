Эксперты РЭУ задумались о последствиях снижения реального размера пенсий

Свой комментарий ИА DixiNews по вопросу, затронутом главой Минтруда в вопросе о темпах сокращения реального размера пенсий в России, дала заведующая кафедрой управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Забелина.

Эксперт выделяет два основных аспекта.

Первый – статистический. Снижение показателя реального размера пенсий в краткосрочной перспективе, к сожалению, неизбежно. Проводимая индексация не касается работающих пенсионеров, доля которых в нашей стране постоянно возрастает. «Замороженные» пенсии отражаются на среднем показателе, который, естественно, начинает отставать от уровня инфляции.

Министр труда М. Топилин, говоря, что в России на порядка 30 млн неработающих пенсионеров приходится около 10 млн работающих, даже несколько погрешил против истины. По официальным данным ПФР, размещенным на сайте Росстата, в 2016 году из 42,7 млн пенсионеров работающих было уже 15,26 млн чел. (с 2010 по 2016 г. доля этой категории увеличилась с 29,95% до 35,71%).

Второй аспект – снижение уровня жизни лиц пенсионного возраста. Что касается работающих пенсионеров, то у них, ввиду получения ими доходов из двух источников – от Пенсионного фонда и от работодателя, – такого снижения обычно не наблюдается. Хотя надо понимать, что в сегодняшних сложных экономических условиях для многих наших сограждан сохранение занятости за чертой пенсионного возраста зачастую является вынужденной мерой, позволяющей, как говорится, свести концы с концами. Наиболее многочисленна категория пенсионеров, живущих только на пенсию (в основном это лица старших возрастных групп). Они вряд ли согласятся с Росстатом в оценке уровня реальной инфляции в 5,4% в 2016 году. Личная инфляция пенсионера (потребительская корзина которого существенно отличается от среднестатистической по составу и структуре [преобладание расходов на услуги ЖКХ, продукты питания, лекарства, корма для животных и др.]) не позволяет ему существенно оторваться от черты бедности.

К сожалению, и данные официальной статистики показывают в последние годы негативную динамику соотношения средней трудовой пенсии и прожиточного минимума пенсионера. А недавняя информация Минтруда о том, что социальные пенсии в 2018 году составят 97,8% от прогнозируемого прожиточного минимума пенсионера, т.е. впервые окажутся ниже планки, необходимой для выживания, заставляют задуматься о необходимости ускорения решения задач, Единой Россией на долгосрочную перспективу, – «обеспечить регулярную и стабильную индексацию пенсий на уровне выше инфляции, поддерживать справедливое распределение доходов между поколениями».