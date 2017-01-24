Культура

Елена Малкова
24 Января, 2017 11:30

Зрители Первого канала увидят челябинских КВНщиков

В этом сезоне на встречах в Премьер-лиге на Первом канале можно будет увидеть команды «Девичья сборная ЮУрГУ» и «Театр Уральского Зрителя».
Источник фото: cheladmin.ru
Челябинск, 24 Января - DIXINEWS.

По итогам 28-го Международного фестиваля КВН, который проходил в Сочи, три челябинских команды будут представлять столицу Южного Урала в телевизионной лиге, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Всего в фестивале КВН в Сочи приняли участие около четырехсот команд, из них восемь – сборные из Челябинской области.

В этом сезоне на встречах в Премьер-лиге на Первом канале зрители увидят команды «Девичья сборная ЮУрГУ» и «Театр Уральского Зрителя». А в Высшей лиге будет играть «Наполеон Динамит».

Глава Челябинска Евгений Тефтелев передал поздравления КВНщикам. Он отметил, что для города важно достижение каждого его жителя. «Любое достижение, которое прославляет город, я стараюсь отмечать, – сказал глава города. – И мне очень приятно, что сразу три наших команды КВН будут защищать честь нашего региона».

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