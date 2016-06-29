Во Владивостоке преподаватель вуза подозревается в коррупции

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ в отношении преподавателя ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) возбуждено уголовное дело.

Об этом ИА «DixiNews» сообщила старший инспектор Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Нонна Власова.

По версии следствия, преподаватель Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета в январе этого года получил от студента 1500 тыс. рублей. Денежные средства предназначались в качестве вознаграждения за отметку о сдаче экзамена.

На сегодняшний день в рамках уголовного дела осуществляется сбор доказательств.