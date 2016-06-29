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Елена Малкова
24 Января, 2017 10:29
Во Владивостоке преподаватель вуза подозревается в коррупции
Владивосток, 24 Января - DIXINEWS.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ в отношении преподавателя ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) возбуждено уголовное дело.
Об этом ИА «DixiNews» сообщила старший инспектор Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Нонна Власова.
По версии следствия, преподаватель Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета в январе этого года получил от студента 1500 тыс. рублей. Денежные средства предназначались в качестве вознаграждения за отметку о сдаче экзамена.
На сегодняшний день в рамках уголовного дела осуществляется сбор доказательств.
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