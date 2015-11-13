Экономика

Елена Малкова
24 Января, 2017 10:05

Корпорация МСП и АРЧК ДВ договорились о разработке мер поддержки для получателей «дальневосточных гектаров»

С 1 февраля каждый гражданин России сможет получить гектар земли на Дальнем Востоке.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 24 Января - DIXINEWS.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территориях субъектов ДФО, сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе АРЧК ДВ.

Получатели «дальневосточных гектаров» также смогут рассчитывать на поддержку Корпорации при создании своего бизнеса.

В рамках соглашения стороны договорились о взаимодействии по целому ряду вопросов содействия МСП. В фокусе внимания институтов развития оказались действующие меры поддержки, их совершенствование и развитие, а также наполнение информационно-аналитической системы «Бизнес-навигатор МСП» информацией о мерах, доступных для получателей «дальневосточных гектаров».

Валентин Тимаков, генеральный директор АРЧК ДВ, прокомментировал подписание соглашения: «Мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество с Корпорацией МСП. Сотрудники Агентства постоянно получают запросы относительно того, какие меры поддержки бизнеса действуют сейчас в регионе. Особенную актуальность меры поддержки получают сейчас, когда с 1 февраля каждый гражданин России сможет получить гектар земли на Дальнем Востоке, начать свое дело, открыть для себя новые возможности».

Недавно Корпорация МСП снизила «порог входа» в программу льготного кредитования малого бизнеса до 10 млн. руб с 50 млн.руб. Это означает, что предприниматели могут получить кредит по льготной ставке 9,6%-10,6% годовых при сумме кредита от 10 млн. руб. Такая мера поддержки может быть существенной для предпринимателей, которые ведут бизнес на гектаре.

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