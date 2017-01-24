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Елена Малкова
24 Января, 2017 09:35
В 2017 году на ремонт самарских дорог направят более 2 млрд рублей
Самара, 24 Января - DIXINEWS.
В 2017 году на ремонт самарских дорог планируется направить более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Об этом в понедельник, в ходе рабочего совещания при Главе Самары сообщил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.
В этом году начнутся масштабные работы по ремонту мостового комплекса «Южный» и путепровода «Аврора». Будут продолжены работы по реконструкции Заводского шоссе. В прошлом году здесь приступили к выносу и замене инженерных коммуникаций.
Стоит напомнить, что в 2016 году на ремонт городских магистралей, без учета улицы Ново-Садовой и Московского шоссе, при поддержке главы региона Николая Меркушкина из бюджетов всех уровней было выделено 2,3 млрд рублей.
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